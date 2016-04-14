Спеціалізована прокуратура Західного регіону задокументувала злочини російської агресії: вже є 10 проваджень





Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.



Зокрема, повідомляють, що внаслідок обстрілу 24 лютого окупантами аеродрому військової частини у м. Броди Львівської області поранено 2 військовослужбовців. Того ж дня збройні сили РФ обстріляли територію військової частини у с. Батятичі Львівської області і територію військової частини у м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області.



Усі відомості про злочини внесли до ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).



Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях здійснює Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури.



Окрім того, 24 та 25 лютого окупанти обстріляли об’єкти військової частини у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Наразі проведені огляди місця події на території військової частини та вилучено частини снарядів.



Внесли відомості в ЄРДР та розпочали розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура, а досудове розслідування – Управління СБУ у Хмельницькій області.



Крім того, окупанти 24 лютого 2022 року обстріляли аеродром військової частини у м. Івано-Франківськ, а також аеродром та приміщення військової частини у м. Коломия Івано-Франківської області. Наразі спеціалізованою прокуратурою проведені огляди місця подій.



За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).



Окупанти нанесли авіаційний удар по аеропорту м. Рівне. Внаслідок цього 2 військовослужбовців зазнали поранень, знищена техніка військової частини. Наразі прокуратурою проведено необхідні першочергові слідчі дії та призначено вибухотехнічну експертизу. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України).



Також збройні сили РФ обстріляли 24 лютого аеродром військової частини в місті Луцьку. Прокуратурою проведено огляд території військової частини, призначено вибухотехнічну експертизу.



Крім того, окупант 27 лютого обстріляв територію військової частини у м. Володимир Волинської області, внаслідок якого загинуло 3 військовослужбовців та пошкоджено техніку.



Відомості внесли до ЄРДР та розпочали розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, диверсії, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій Луцьк (ч. 3 ст. 110, ст. 113, ч. 2 ст. 437 КК України). Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури.



Прокурори спеціалізованих прокуратур продовжують документувати всі воєнні злочини РФ, які будуть використані для притягнення до відповідальності та покарання винних осіб у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни.



Закликають всіх, кому відомо про вчинення злочинів в ході збройної агресії РФ, інформувати на телефон "гарячої лінії" Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону: (032) 233-31-18, або електронну пошту:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесуального керівництва Спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону упродовж 24-28 лютого 2022 року розпочали 10 кримінальних проваджень щодо збройної агресії Російської Федерації проти України.Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.Зокрема, повідомляють, що внаслідок обстрілу 24 лютого окупантами аеродрому військової частини у м. Броди Львівської області поранено 2 військовослужбовців. Того ж дня збройні сили РФ обстріляли територію військової частини у с. Батятичі Львівської області і територію військової частини у м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області.Усі відомості про злочини внесли до ЄРДР та розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях здійснює Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури.Окрім того, 24 та 25 лютого окупанти обстріляли об’єкти військової частини у м. Старокостянтинів Хмельницької області. Наразі проведені огляди місця події на території військової частини та вилучено частини снарядів.Внесли відомості в ЄРДР та розпочали розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура, а досудове розслідування – Управління СБУ у Хмельницькій області.Крім того, окупанти 24 лютого 2022 року обстріляли аеродром військової частини у м. Івано-Франківськ, а також аеродром та приміщення військової частини у м. Коломия Івано-Франківської області. Наразі спеціалізованою прокуратурою проведені огляди місця подій.За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також розв'язування та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України).ОкупантиВнаслідок цього 2 військовослужбовців зазнали поранень, знищена техніка військової частини. Наразі прокуратурою проведено необхідні першочергові слідчі дії та призначено вибухотехнічну експертизу. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 437 КК України).Також збройні сили РФ. Прокуратурою проведено огляд території військової частини, призначено вибухотехнічну експертизу.Крім того, окупант 27 лютогоВолинської області, внаслідок якого загинуло 3 військовослужбовців та пошкоджено техніку.Відомості внесли до ЄРДР та розпочали розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, диверсії, а також ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій Луцьк (ч. 3 ст. 110, ст. 113, ч. 2 ст. 437 КК України). Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури.Прокурори спеціалізованих прокуратур продовжують документувати всі воєнні злочини РФ, які будуть використані для притягнення до відповідальності та покарання винних осіб у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни.Закликають всіх, кому відомо про вчинення злочинів в ході збройної агресії РФ, інформувати на телефон "гарячої лінії" Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону: (032) 233-31-18, або електронну пошту: [email protected]

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