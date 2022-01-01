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Війна в Україні: ситуація станом на ранок 1 березня

Війна в Україні: ситуація станом на ранок 1 березня
У Гентштабі ЗСУ доповіли про обстановку в країні станом на 6 ранку 1 березня і ситуацію щодо попередньої доби.

Інформують, що з початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

На Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку.

У передмісті Чернігова відзначають появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками.

На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗС України, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.

На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагєтьсяся вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони.

Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні рубежі оборони та критично важливі об’єкти державної інфраструктури не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці. Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ.|

Стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної сдачі в полон цілими підрозділами.

"Дякуємо за роботу нашим Повітряним силам. Тільки за останню добу вони знищили 5 літаків російського агресора. Про загальні втрати ворога трохи згодом", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

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Теги: ЗСУ, війна, обстановка
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