Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 1 березня. ВІДЕО

Ніч на 1 березня у Луцьку минула спокійно.Всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють в штатному режимі, повідомив мер Луцька"Громадський транспорт працює згідно з графіком вихідного дня, однак наразі немає необхідності додавати більше транспорту. Сьогодні ми продовжуємо дооблаштовувати КПП. Вчора в нашому місті запрацював психологічний штаб, продовжує свою роботу Центр допомоги теробороні. Тисячі людей приходять, щоб допомогти нашим захисникам. Сьогодні Волинь є надзвичайно об`єднана прагненням вистояти і перемогти. Я дякую кожному із вас", - сказав мер міста.Деталі - у відеозверненні.