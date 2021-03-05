Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 1 березня. ВІДЕО

Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 1 березня. ВІДЕО
Ніч на 1 березня у Луцьку минула спокійно.

Всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють в штатному режимі, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Громадський транспорт працює згідно з графіком вихідного дня, однак наразі немає необхідності додавати більше транспорту. Сьогодні ми продовжуємо дооблаштовувати КПП. Вчора в нашому місті запрацював психологічний штаб, продовжує свою роботу Центр допомоги теробороні. Тисячі людей приходять, щоб допомогти нашим захисникам. Сьогодні Волинь є надзвичайно об`єднана прагненням вистояти і перемогти. Я дякую кожному із вас", - сказав мер міста.

Деталі - у відеозверненні.


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Теги: Луцьк, Порліщук, ситуація
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