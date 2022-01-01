У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради

У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради
Російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook.

"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - йдеться в його повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна, Харків
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