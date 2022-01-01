У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради





Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook.



"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - йдеться в його повідомленні.





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