У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради
Сьогодні, 13:44
Російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook.
"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - йдеться в його повідомленні.
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Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у Facebook.
"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - йдеться в його повідомленні.
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