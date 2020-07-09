Погуляйко розповів про роботу ринків та автобусні перевезення на Волині

Погуляйко розповів про роботу ринків та автобусні перевезення на Волині
На Волині станом на 15:00 2 березня в області фіксують багато звернень від населення щодо того як працюють різноманітні служби, установи, організації в області.

Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Тож пояснює, що усі ЦНАПи в області працюють в шатному режимі за звичним графіком.

Ринки працюють також за звичним графіком. Приватні підприємці самостійно вирішують відкривати торгові точки чи ні. Супермаркети працюють в межах комендантської години.

Щодня в достатній кількості виготовляють свіжий хліб. Підстав для збільшення цін немає. Є незначні затримки щоденної доставки у віддалені населені пункти – це питання вирішується.

Внутрішні і міжобласні перевезення здійснюються. З огляду на ситуацію, зменшився пасажирський потік, тож збільшився інтервал руху між автобусами. Можливе очікування до 1,5 год.

Станом на сьогодні встановлення додаткової системи оповіщення у Луцьку ще триває.

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Теги: ОВА, Волинь, Погуляйко
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