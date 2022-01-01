Волинський священник: «Я захищатиму свою родину зі зброєю, якщо це буде потрібно»

Михайло Бучак сказав, що храми сьогодні мають бути і духовною підтримкою, і волонтерами, і воїнами.



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За словами священника, нині український народ робить неможливе, адже воєю з однією із найпотужніших армій світу.



Також він розповів, що захищатиме свою сім’ю і рідний край не тільки словом, а і зброєю, якщо це буде потрібно.

«У разі необхідності я буду захищати свою сім’ю, я буду захищати Волинь зі зброєю у руках. Я потім покаюся за це. Буду молитися за кожного, хто, можливо, поляже від моєї руки. Але іншого варіанту мені не залишили… Любов передбачає найперше подолання більшого зла меншим злом», – пояснив священнослужитель.



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