Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі, – ОПУ. ОНОВЛЕНО

Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі, – ОПУ. ОНОВЛЕНО
Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі.

Цю інформацію підтвердили LB.ua в пресцентрі Офісу Президента.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі "Суспільному" повідомив, що переговори Росія-Україна відбудуться сьогодні, 2 березня, ввечері.

"Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", — сказав Арестович.

Нагадаємо, вчора,1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна готова до другої зустрічі та переговорів про мир. Але українська сторона за жодних обставин не поїде на переговори, якщо РФ на них планує оголошувати лише свої ультиматуми.

ОНОВЛЕНО

Станом на 22:30 стало відомо, переговори у Біловезькій пущі не відбудуться. Давид Арахамія повідомив, що місце зустрічі змінилося.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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Хіба можна з московитами про щось домовлятись ?!?
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