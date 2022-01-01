Пологи під звуки сирен: на Волині новоспечені батьки-переселенці розповіли про народження сина у сховищі. ВІДЕО

Катя і Олександр – кияни. Зараз пара у Нововолинській лікарні, обоє не тямлять себе від щастя, адже кілька днів тому під звуки сирен у них народився первісток.



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«Ми вирішили, що чекати сенсу нема. Читали, що діти народжуються і в метро, і в бомбосховищах, і в підвалах. І прийняли рішення пересуватися в Нововолинськ», – розповіла Катя.



«Мені зателефонував мій друг, каже, що почалося. Ми самі з Києва, живемо в районі метро «Нивки», там знаходяться завод Антонова і злітна смуга. Тому ми вирішили швидко зібрати речі і втекти, щоб не потрапити під вогонь», – каже Олександр.



Пара почала шукати прихистку на 39-му тижні вагітності. До останнього сподівалися, що таки повернуться до рідного Києва, але ситуація лише погіршувалася. Тож відгукнулися на пропозицію друзів. Ті радо прийняли Сашу і Катю. Щоб усе минуло добре, зусиль доклали лікарі.



«Коли почалися сирени, ми всі спустилися із 2-го поверху у бункер і сиділи там практично до самого моменту народження. З того моменту, як сирени затихли і ми піднялися, минуло хвилин 40, і наш малюк народився», – розповіла новоспечена мама.



Сина назвуть Кавай, що з японської означає «сонячний хлопчик».



І хоч сирени продовжують лунати і пара час від часу спускається у сховище, вони щасливі, що їх троє і всі у безпеці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – кияни. Зараз пара у Нововолинській лікарні, обоє не тямлять себе від щастя, адже кілька днів тому під звуки сирен у них народився первісток.Про це пише 12 канал «Ми вирішили, що чекати сенсу нема. Читали, що діти народжуються і в метро, і в бомбосховищах, і в підвалах. І прийняли рішення пересуватися в Нововолинськ», – розповіла Катя.«Мені зателефонував мій друг, каже, що почалося. Ми самі з Києва, живемо в районі метро «Нивки», там знаходяться завод Антонова і злітна смуга. Тому ми вирішили швидко зібрати речі і втекти, щоб не потрапити під вогонь», – каже Олександр.Пара почала шукати прихистку на 39-му тижні вагітності. До останнього сподівалися, що таки повернуться до рідного Києва, але ситуація лише погіршувалася. Тож відгукнулися на пропозицію друзів. Ті радо прийняли Сашу і Катю. Щоб усе минуло добре, зусиль доклали лікарі.«Коли почалися сирени, ми всі спустилися із 2-го поверху у бункер і сиділи там практично до самого моменту народження. З того моменту, як сирени затихли і ми піднялися, минуло хвилин 40, і наш малюк народився», – розповіла новоспечена мама.Сина назвуть, що з японської означає «сонячний хлопчик».І хоч сирени продовжують лунати і пара час від часу спускається у сховище, вони щасливі, що їх троє і всі у безпеці.

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