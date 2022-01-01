Пологи під звуки сирен: на Волині новоспечені батьки-переселенці розповіли про народження сина у сховищі. ВІДЕО

Пологи під звуки сирен: на Волині новоспечені батьки-переселенці розповіли про народження сина у сховищі. ВІДЕО
Катя і Олександр – кияни. Зараз пара у Нововолинській лікарні, обоє не тямлять себе від щастя, адже кілька днів тому під звуки сирен у них народився первісток.

Про це пише 12 канал.

«Ми вирішили, що чекати сенсу нема. Читали, що діти народжуються і в метро, і в бомбосховищах, і в підвалах. І прийняли рішення пересуватися в Нововолинськ», – розповіла Катя.

«Мені зателефонував мій друг, каже, що почалося. Ми самі з Києва, живемо в районі метро «Нивки», там знаходяться завод Антонова і злітна смуга. Тому ми вирішили швидко зібрати речі і втекти, щоб не потрапити під вогонь», – каже Олександр.

Пара почала шукати прихистку на 39-му тижні вагітності. До останнього сподівалися, що таки повернуться до рідного Києва, але ситуація лише погіршувалася. Тож відгукнулися на пропозицію друзів. Ті радо прийняли Сашу і Катю. Щоб усе минуло добре, зусиль доклали лікарі.

«Коли почалися сирени, ми всі спустилися із 2-го поверху у бункер і сиділи там практично до самого моменту народження. З того моменту, як сирени затихли і ми піднялися, минуло хвилин 40, і наш малюк народився», – розповіла новоспечена мама.

Сина назвуть Кавай, що з японської означає «сонячний хлопчик».

І хоч сирени продовжують лунати і пара час від часу спускається у сховище, вони щасливі, що їх троє і всі у безпеці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, укриття, пологи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський банкір пообіцяв мільйон доларів за голову Путіна
Сьогодні, 21:08
Підручники, калькулятор і кольорові олівці: з чим російські окупанти йдуть воювати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:05
Пологи під звуки сирен: на Волині новоспечені батьки-переселенці розповіли про народження сина у сховищі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:49
Генасамблея ООН ухвалила історичну резолюцію щодо України
Сьогодні, 20:28
Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі, – ОПУ
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
Ковельчани можуть скористатися укриттями церков, монастирів та закладів освіти. СПИСОК Ковельчани можуть скористатися укриттями церков, монастирів та закладів освіти. СПИСОК
25 лютий, 06:23
Де у Ковелі розташовані захисні споруди. ПЕРЕЛІК Де у Ковелі розташовані захисні споруди. ПЕРЕЛІК
24 лютий, 17:59
На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
22 лютий, 17:35
На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим
18 лютий, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі
Сьогодні, 21:32
 0
Російський банкір пообіцяв мільйон доларів за голову Путіна
Сьогодні, 21:08
 0
Підручники, калькулятор і кольорові олівці: з чим російські окупанти йдуть воювати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:05
 0
Пологи під звуки сирен: на Волині новоспечені батьки-переселенці розповіли про народження сина у сховищі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:49
 0
Генасамблея ООН ухвалила історичну резолюцію щодо України
Сьогодні, 20:28
 0
Медіа
відео
1/8