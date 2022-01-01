Підручники, калькулятор і кольорові олівці: з чим російські окупанти йдуть воювати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:05
Показали, з чим російські окупанти їдуть воювати в Україну та захоплювати чужі землі.
В Управлінні СБ України у Волинській області показали на відео вміст польової сумки (планшету) одного з російських військових, який їхав захоплювати Київ.
"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе «однією з найсильніших армій світу»... А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться у дописі.
До уваги глядачів - військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.
"Радимо дивитися зі звуком! Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ. Ми переможемо! Слава Україні!" - пишуть працівники СБУ.
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В Управлінні СБ України у Волинській області показали на відео вміст польової сумки (планшету) одного з російських військових, який їхав захоплювати Київ.
"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе «однією з найсильніших армій світу»... А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться у дописі.
До уваги глядачів - військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.
"Радимо дивитися зі звуком! Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ. Ми переможемо! Слава Україні!" - пишуть працівники СБУ.
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