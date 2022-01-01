Підручники, калькулятор і кольорові олівці: з чим російські окупанти йдуть воювати. ВІДЕО

Підручники, калькулятор і кольорові олівці: з чим російські окупанти йдуть воювати. ВІДЕО
Показали, з чим російські окупанти їдуть воювати в Україну та захоплювати чужі землі.

В Управлінні СБ України у Волинській області показали на відео вміст польової сумки (планшету) одного з російських військових, який їхав захоплювати Київ.

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе «однією з найсильніших армій світу»... А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться у дописі.

До уваги глядачів - військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

"Радимо дивитися зі звуком! Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ. Ми переможемо! Слава Україні!" - пишуть працівники СБУ.


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Теги: Україна, війна, росія
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