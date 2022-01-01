Російський банкір пообіцяв мільйон доларів за голову Путіна

Олександр Конанихін, який зараз мешкає у США, оголосив винагороду за голову Путіна. Він обіцяє заплатити 1 млн доларів офіцеру, який заарештує президента країни-агресора. Судячи з фото, яке опублікував Конанихін, він готовий заплатити й за вбивство Путіна.



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"Я обіцяю заплатити 1 млн доларів США офіцерам (офіцеру), які, виконуючи свій конституційний обов’язок, заарештують Путіна як військового злочинця за російським та міжнародним законодавством. Путін - не президент Росії, оскільки він прийшов до влади внаслідок спецоперації з підриву багатоквартирних будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори та вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов’язком сприяти денацифікації Росії. Я буду продовжувати допомагати Україні в її героїчних зусиллях протистояти наступу путінської Орди", - заявив бізнесмен.



Згодом соцмережа видалила його пост, однак Конанихін продублював його, але вже без фото.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський бізнесмен, СЕО Transparent Business, який зараз мешкає у США, оголосив винагороду за голову Путіна. Він обіцяє заплатити 1 млн доларів офіцеру, який заарештує президента країни-агресора. Судячи з фото, яке опублікував Конанихін, він готовий заплатити й за вбивство Путіна.Пост з'явився у Facebook бізнесмена."Я обіцяю заплатити 1 млн доларів США офіцерам (офіцеру), які, виконуючи свій конституційний обов’язок, заарештують Путіна як військового злочинця за російським та міжнародним законодавством. Путін - не президент Росії, оскільки він прийшов до влади внаслідок спецоперації з підриву багатоквартирних будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори та вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов’язком сприяти денацифікації Росії. Я буду продовжувати допомагати Україні в її героїчних зусиллях протистояти наступу путінської Орди", - заявив бізнесмен.Згодом соцмережа видалила його пост, однак Конанихін продублював його, але вже без фото.

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