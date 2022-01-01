На Волині формують загін кіберпартизанів

На Волині формують загін кіберпартизанів
З'явився телеграм-канал об’єднання кібервійськ Волині, які організовують ІТ-боротьбу з РФ.

Про це повідомляє Координаційний центр Волині.

Запрошують долучатися до спільноти усіх, хто має доступ до інтернету. Мета – зібрати 500 тисяч багнетів у кібервійні.

"Поширюйте запрошувальний лінк серед своїх контактів!
https://t.me/Kryyivka_kiber_Volyn

Долучайте друзів до каналу та чітко виконуйте інструкції!

Це об’єднання кібервійськ Волині, які організовують ІТ-боротьбу з РФ", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, кібервійська
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