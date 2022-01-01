На Волині формують загін кіберпартизанів





Про це повідомляє Координаційний центр Волині.



Запрошують долучатися до спільноти усіх, хто має доступ до інтернету. Мета – зібрати 500 тисяч багнетів у кібервійні.



"Поширюйте запрошувальний лінк серед своїх контактів!

https://t.me/Kryyivka_kiber_Volyn



Долучайте друзів до каналу та чітко виконуйте інструкції!



Це об’єднання кібервійськ Волині, які організовують ІТ-боротьбу з РФ", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явився телеграм-канал об’єднання кібервійськ Волині, які організовують ІТ-боротьбу з РФ.Про це повідомляє Координаційний центр Волині.Запрошують долучатися до спільноти усіх, хто має доступ до інтернету. Мета – зібрати 500 тисяч багнетів у кібервійні."Поширюйте запрошувальний лінк серед своїх контактів!Долучайте друзів до каналу та чітко виконуйте інструкції!Це об’єднання кібервійськ Волині, які організовують ІТ-боротьбу з РФ", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію