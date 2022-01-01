На Волині формують загін кіберпартизанів
Сьогодні, 17:18
З'явився телеграм-канал об’єднання кібервійськ Волині, які організовують ІТ-боротьбу з РФ.
Про це повідомляє Координаційний центр Волині.
Запрошують долучатися до спільноти усіх, хто має доступ до інтернету. Мета – зібрати 500 тисяч багнетів у кібервійні.
"Поширюйте запрошувальний лінк серед своїх контактів!
https://t.me/Kryyivka_kiber_Volyn
Долучайте друзів до каналу та чітко виконуйте інструкції!
Це об’єднання кібервійськ Волині, які організовують ІТ-боротьбу з РФ", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Координаційний центр Волині.
Запрошують долучатися до спільноти усіх, хто має доступ до інтернету. Мета – зібрати 500 тисяч багнетів у кібервійні.
"Поширюйте запрошувальний лінк серед своїх контактів!
https://t.me/Kryyivka_kiber_Volyn
Долучайте друзів до каналу та чітко виконуйте інструкції!
Це об’єднання кібервійськ Волині, які організовують ІТ-боротьбу з РФ", - йдеться в повідомленні.
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