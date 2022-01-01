Нардепка з Волині ініціювала обговорення у Раді ганебної позиції українського журі на «Євробаченні»
Сьогодні, 17:42
Сьогодні, 16 травня, відбулося засідання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Про це розповіла нардепка з Волині Ірина Констанкевич у Фейсбук.
Перед розглядом питань порядку денного вона ініціювала обговорення питання, яке зараз турбує велику частину українського суспільства, про роботу українського журі на Євробаченні-2022, об’єктивність, професіоналізм, громадянську позицію.
Після виступів народних депутатів було ухвалене рішення для детального аналізу винести це питання на профільний підкомітету з питань музичних індустрій.
Нагадаємо, від національного журі України Польща не отримала жодного бала Євробаченні-2022. Польське та литовське професійне журі дали Україні 12 балів. При цьому українські глядачі віддали Польщі максимальний бал – 12, Литві – 10. Це сколихнуло соціальні мережі.
До складу журі увійшли продюсер, звукорежисер, музичний продюсер Вадим Лисиця, соліст вокальної формації «Піккардійська терція» Андрій Капраль, попвиконавиця Ірина Федишин, художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Андрій Яцків, виконавчий продюсер телеканалу «UA: Культура» Лук’ян Галкін.
14 травня у Турині відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" посіли 1 місце, здобувши 631 бал.
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Про це розповіла нардепка з Волині Ірина Констанкевич у Фейсбук.
Перед розглядом питань порядку денного вона ініціювала обговорення питання, яке зараз турбує велику частину українського суспільства, про роботу українського журі на Євробаченні-2022, об’єктивність, професіоналізм, громадянську позицію.
Після виступів народних депутатів було ухвалене рішення для детального аналізу винести це питання на профільний підкомітету з питань музичних індустрій.
Нагадаємо, від національного журі України Польща не отримала жодного бала Євробаченні-2022. Польське та литовське професійне журі дали Україні 12 балів. При цьому українські глядачі віддали Польщі максимальний бал – 12, Литві – 10. Це сколихнуло соціальні мережі.
До складу журі увійшли продюсер, звукорежисер, музичний продюсер Вадим Лисиця, соліст вокальної формації «Піккардійська терція» Андрій Капраль, попвиконавиця Ірина Федишин, художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Андрій Яцків, виконавчий продюсер телеканалу «UA: Культура» Лук’ян Галкін.
14 травня у Турині відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" посіли 1 місце, здобувши 631 бал.
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Коментарі 1
Чи вона дозвіл у паліці спиталася ?
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