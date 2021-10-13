На Волині започатковують вирощування валеріани
Сьогодні, 16:42
ТОВ «Біо Беррі» пропонує жителям Прилісненської громади Волинської області проєкт «Будьте спокійні» з вирощування валеріани.
Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook, пише agronews.ua.
Підприємство безкоштовно надає всім бажаючим посадковий матеріал, технологію вирощування, а також гарантує викуп митого кореня по 20 грн/кг.
Співпрацю розглядають із виробниками, які можуть закласти плантацію валеріани від 10 соток и більше.
Також у компанії повідомляють, що урожайність на листопад становить приблизно 8-12 т/ га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook, пише agronews.ua.
Підприємство безкоштовно надає всім бажаючим посадковий матеріал, технологію вирощування, а також гарантує викуп митого кореня по 20 грн/кг.
Співпрацю розглядають із виробниками, які можуть закласти плантацію валеріани від 10 соток и більше.
Також у компанії повідомляють, що урожайність на листопад становить приблизно 8-12 т/ га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нардепка з Волині ініціювала обговорення у Раді ганебної позиції українського журі на «Євробаченні»
Сьогодні, 17:42
На Волині започатковують вирощування валеріани
Сьогодні, 16:42
У Луцьку в закинутій будівлі знайшли мертвого чоловіка: поліція досі встановлює особу
Сьогодні, 16:36
Лучанина, який на застіллі вбив знайомого, взяли під варту
Сьогодні, 15:41
Медіа