Лучанина, який на застіллі вбив знайомого, взяли під варту
Сьогодні, 15:41
Волинянина, підозрюваного у побитті знайомого до смерті, взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 28-річному жителю обласного центру Волині повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що увечері 11 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у квартирі будинку на проспекті Грушевського у Луцьку побив потерпілого, завдавши травм, від яких він помер.
Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.
Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 28-річному жителю обласного центру Волині повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що увечері 11 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у квартирі будинку на проспекті Грушевського у Луцьку побив потерпілого, завдавши травм, від яких він помер.
Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.
Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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