На Волині трактор злетів у кювет: пасажира з переломами госпіталізували





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Між селами Тумин та Губин 50-річний водій трактора МТЗ 82 з’їхав у кювет та перекинувся.



Внаслідок аварії постраждав 55-річний пасажир транспортного засобу, з численними переломами його ушпиталили.



Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 15 травня, у Володимир-Волинському районі сталася ДТП за участю трактора.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Між селами Тумин та Губин 50-річний водій трактора МТЗ 82 з’їхав у кювет та перекинувся.Внаслідок аварії постраждав 55-річний пасажир транспортного засобу, з численними переломами його ушпиталили.Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.

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