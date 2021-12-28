На Волині трактор злетів у кювет: пасажира з переломами госпіталізували

На Волині трактор злетів у кювет: пасажира з переломами госпіталізували
Вчора, 15 травня, у Володимир-Волинському районі сталася ДТП за участю трактора.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Між селами Тумин та Губин 50-річний водій трактора МТЗ 82 з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок аварії постраждав 55-річний пасажир транспортного засобу, з численними переломами його ушпиталили.

Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.
На Волині трактор злетів у кювет: пасажира з переломами госпіталізували


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Теги: трактор, Волинь, ДТП
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