На Волині трактор злетів у кювет: пасажира з переломами госпіталізували
Сьогодні, 11:47
Вчора, 15 травня, у Володимир-Волинському районі сталася ДТП за участю трактора.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Між селами Тумин та Губин 50-річний водій трактора МТЗ 82 з’їхав у кювет та перекинувся.
Внаслідок аварії постраждав 55-річний пасажир транспортного засобу, з численними переломами його ушпиталили.
Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Між селами Тумин та Губин 50-річний водій трактора МТЗ 82 з’їхав у кювет та перекинувся.
Внаслідок аварії постраждав 55-річний пасажир транспортного засобу, з численними переломами його ушпиталили.
Відомості внесли у ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.
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На Волині трактор злетів у кювет: пасажира з переломами госпіталізували
Сьогодні, 11:47
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