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Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, – розвідка Великої Британії

Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, – розвідка Великої Британії
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, балансує між підтримкою Росії і бажанням уникнути прямої участі своїх військ у російсько-українській війні, аби країни Заходу не запроваджували ще більше санкцій проти його режиму.

Про це йдеться у черговому повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців та можливе невдоволення білоруських військ", - йдеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначають, що Білорусь на початку травня оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, балансує між підтримкою Росії і бажанням уникнути прямої участі своїх військ у російсько-українській війні, аби країни Заходу не запроваджували ще більше санкцій проти його режиму.

Про це йдеться у черговому повідомленні розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців та можливе невдоволення білоруських військ", - йдеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначають, що Білорусь на початку травня оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.

"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі", - йдеться у звіті.

Але при цьому, попри попередні припущення, білоруські війська ще не були безпосередньо залучені до конфлікту. Територію Білорусі використовували лише як плацдарм для наступу на Київ та Чернігів. Також Росія здійснила з території Білорусі ракетні удари та повітряні вильоти.

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Теги: Росія, Україна, війна
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