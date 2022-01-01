ЗСУ контролюють приблизно 10 відсотків території Луганської області

Станом на 15 травня Збройні Сили України контролюють близько 10 відсотків території Луганської області.Про це розповів керівник Луганської обласної Військової адміністраціїТак, ЗСУ контролюють околицю Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк включно з містечками та селами цих громад, населений пункт Гірська громада і територію вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до адміністративного кордону з Донецькою областю.При цьому рашистські загарбники намагаються атакувати по багатьох напрямках. Найнебезпечніше серед них - це Сєвєродонецьке, також є небезпека з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Якщо рашисти зуміють прорватися тут, то вони зможуть взяти контрольовану ЗСУ територію в кільце.«Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька. Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів і техніки не зможе його завоювати!»- додав він.