ЗСУ контролюють приблизно 10 відсотків території Луганської області
Сьогодні, 07:40
Станом на 15 травня Збройні Сили України контролюють близько 10 відсотків території Луганської області.
Про це розповів керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
Так, ЗСУ контролюють околицю Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк включно з містечками та селами цих громад, населений пункт Гірська громада і територію вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до адміністративного кордону з Донецькою областю.
При цьому рашистські загарбники намагаються атакувати по багатьох напрямках. Найнебезпечніше серед них - це Сєвєродонецьке, також є небезпека з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Якщо рашисти зуміють прорватися тут, то вони зможуть взяти контрольовану ЗСУ територію в кільце.
«Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька. Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів і техніки не зможе його завоювати!»- додав він.
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Про це розповів керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
Так, ЗСУ контролюють околицю Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк включно з містечками та селами цих громад, населений пункт Гірська громада і територію вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до адміністративного кордону з Донецькою областю.
При цьому рашистські загарбники намагаються атакувати по багатьох напрямках. Найнебезпечніше серед них - це Сєвєродонецьке, також є небезпека з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Якщо рашисти зуміють прорватися тут, то вони зможуть взяти контрольовану ЗСУ територію в кільце.
«Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька. Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів і техніки не зможе його завоювати!»- додав він.
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