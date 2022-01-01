За добу ППО України знищила 11 цілей росіян





Про це



15 травня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.



Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.



Зенітні ракетні війська Повітряних сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА "Орлан-10" та вертоліт Ка-52.



Протиповітряною обороною Сухопутних військ та уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10".



Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей:



- 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);



- 7 БпЛА (ОТР);



- 2 крилаті ракети.

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