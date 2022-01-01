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За добу ППО України знищила 11 цілей росіян

За добу ППО України знищила 11 цілей росіян
За добу 15 травня Протиповітряна оборона України знищила 11 цілей ворога, ударна авіація завдала нищівного удару по переправі окупантів через річку Інгулець.

Про це інформують у пресцентрі командування Повітряних сил ЗСУ.

15 травня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.

Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА "Орлан-10" та вертоліт Ка-52.

Протиповітряною обороною Сухопутних військ та уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10".

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей:

- 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);

- 7 БпЛА (ОТР);

- 2 крилаті ракети.

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Теги: ППО, цілі, росіяни, війна, літаки
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