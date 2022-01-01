Волинська громада отримала від Литви пожежний автомобіль





Про це повідомляють на сайті Маневицької громади.



Пожежний автомобіль, який нещодавно отримали представники Маневицької громади від друзів-литовців з міста Купішкіс, 13 травня передали до Костюхнівського старостинського округу.



Цей транспортний засіб буде використовуватися місцевою пожежною командою у разі надзвичайних ситуацій та забезпечить більш ефективний протипожежний захист найближчих населених пунктів громади.

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