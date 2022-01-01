Деякі українці отримають грошові допомоги

Деякі українці отримають грошові допомоги
Для фінансової допомоги тимчасово переміщеним особам Мінсоцполитики України співпрацює з міжнародними структурами, що дасть змогу певним категоріям отримати додаткові виплати.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Зараз ведемо широку співпрацю з міжнародними партнерами для того, щоб забезпечити додаткові грошові виплати, які доповнять державну допомогу, та підтримають найбільш вразливі групи людей", - наголосила Лазебна.

За словами міністра такі групи було сформовано ще за часів пандемії.

"Такі групи ми виділили ще під час пандемії COVID-19 в результаті ретельного аналізу. Це багатодітні родини, родини, які виховують дітей з інвалідністю, літні люди з низькими доходами та інші. Кожну з них бере на себе та чи інша міжнародна організація і надає їм грошову виплату", - наголосила Лазебна.

Міністр також зазначила, що про здійснення додаткових до державних грошових виплат було домовлено з такими міжнародними організаціями як ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції.

"Зараз узгоджені програми на загальну суму 9,6 млрд гривень. За рахунок цих коштів більше 2 млн людей з найбільш вразливих категорій, що постраждали внаслідок війни, отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць строком від 1 до 3 місяців", - наголосила міністр.

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Деякі українці отримають грошові допомоги
Сьогодні, 18:17
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили
Сьогодні, 17:56
У Луцьку відновлять автофіксацію порушень ПДР, повідомили адресу
Сьогодні, 17:36
Луцька інфекціоністка нагадала про небезпеки полуничного сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
Подружжя викладачів з Луцька допомагає сім'ям військових боротися з негативними емоціями. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Українські воїни знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога Українські воїни знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:49
Росіяни вивозять українців в ОРДЛО і змушують воювати проти ЗСУ Росіяни вивозять українців в ОРДЛО і змушують воювати проти ЗСУ
Сьогодні, 09:42
Війна з Росією: ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 15 травня Війна з Росією: ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 15 травня
Сьогодні, 09:01
Окупант зізнався матері, що розстріляв українця після прохання вийти в туалет, – СБУ Окупант зізнався матері, що розстріляв українця після прохання вийти в туалет, – СБУ
13 травень, 19:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зробимо усе, щоб «Євробачення-2023» приймав Маріуполь, – Зеленський
Сьогодні, 02:40
 1
Деякі українці отримають грошові допомоги
Сьогодні, 18:17
 0
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили
Сьогодні, 17:56
 0
У Луцьку відновлять автофіксацію порушень ПДР, повідомили адресу
Сьогодні, 17:36
 0
Луцька інфекціоністка нагадала про небезпеки полуничного сезону. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8