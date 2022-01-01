Українські воїни знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:



особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1220 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,

артилерійських систем – 555 (+4) од,

РСЗВ - 195 (+0) од,

засоби ППО - 89 (+1) од,

літаків - 200 (+0) од,

гелікоптерів – 164 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),

крилаті ракети - 95 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,

спеціальна техніка - 42 (+0).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогу.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1220 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,артилерійських систем – 555 (+4) од,РСЗВ - 195 (+0) од,засоби ППО - 89 (+1) од,літаків - 200 (+0) од,гелікоптерів – 164 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),крилаті ракети - 95 (+0),кораблі /катери - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,спеціальна техніка - 42 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.

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