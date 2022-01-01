Українські воїни знищили 27 400 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:49
ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогу.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1220 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
артилерійських систем – 555 (+4) од,
РСЗВ - 195 (+0) од,
засоби ППО - 89 (+1) од,
літаків - 200 (+0) од,
гелікоптерів – 164 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
крилаті ракети - 95 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
спеціальна техніка - 42 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1220 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
артилерійських систем – 555 (+4) од,
РСЗВ - 195 (+0) од,
засоби ППО - 89 (+1) од,
літаків - 200 (+0) од,
гелікоптерів – 164 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
крилаті ракети - 95 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
спеціальна техніка - 42 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.
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