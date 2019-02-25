Переможець Євробачення Kalush Orchestra показав кліп на пісню «Stefania». ВІДЕО
Сьогодні, 13:39
Переможці цьогорічного Євробачення гурт Kalush Orchestra презентував кліп на переможну пісню.
Про це музиканти написали на офіційній сторінці в Instagram.
"Друзі, привіт! Сьогодні вийшов довгоочікуваний кліп "Stefania". Ми його знімали в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Ці кадри б’ють дуже глибоко і боляче", - йдеться у дописі.
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Про це музиканти написали на офіційній сторінці в Instagram.
"Друзі, привіт! Сьогодні вийшов довгоочікуваний кліп "Stefania". Ми його знімали в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Ці кадри б’ють дуже глибоко і боляче", - йдеться у дописі.
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