Переможець Євробачення Kalush Orchestra показав кліп на пісню «Stefania». ВІДЕО





Про це музиканти написали на офіційній сторінці в Instagram.



"Друзі, привіт! Сьогодні вийшов довгоочікуваний кліп "Stefania". Ми його знімали в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Ці кадри б’ють дуже глибоко і боляче", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переможці цьогорічного Євробачення гурт Kalush Orchestra презентував кліп на переможну пісню.Про це музиканти написали на офіційній сторінці в Instagram."Друзі, привіт! Сьогодні вийшов довгоочікуваний кліп "Stefania". Ми його знімали в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Ці кадри б’ють дуже глибоко і боляче", - йдеться у дописі.

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