Переможець Євробачення Kalush Orchestra показав кліп на пісню «Stefania». ВІДЕО

Переможець Євробачення Kalush Orchestra показав кліп на пісню «Stefania». ВІДЕО
Переможці цьогорічного Євробачення гурт Kalush Orchestra презентував кліп на переможну пісню.

Про це музиканти написали на офіційній сторінці в Instagram.

"Друзі, привіт! Сьогодні вийшов довгоочікуваний кліп "Stefania". Ми його знімали в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Ці кадри б’ють дуже глибоко і боляче", - йдеться у дописі.


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Теги: Україна, Євробачення, Калуш
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