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В Україні всі соцвиплати автоматично подовжили до кінця війни

В Україні всі соцвиплати автоматично подовжили до кінця війни
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України на території держави було автоматично подовжено соціальні виплати населенню. Зокрема, протягом воєнного стану профінансовано 100% виплат субсидій.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю УНІАН.

"Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів", – розповіла міністерка.

"Протягом воєнного стану ми профінансували 100 відсотків виплат субсидій, пільг, соціальних допомог та пенсій. Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", – зауважила Лазебна.

Усі виплати здійснюються централізовано завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

"Це дозволило зараз забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій", – сказала міністерка.

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Теги: соцвиплати, воєнний стан
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