В Україні всі соцвиплати автоматично подовжили до кінця війни





Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю



"Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів", – розповіла міністерка.



"Протягом воєнного стану ми профінансували 100 відсотків виплат субсидій, пільг, соціальних допомог та пенсій. Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", – зауважила Лазебна.



Усі виплати здійснюються централізовано завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.



"Це дозволило зараз забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій", – сказала міністерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України на території держави було автоматично подовжено соціальні виплати населенню. Зокрема, протягом воєнного стану профінансовано 100% виплат субсидій.Про це розповіла міністерка соціальної політикив інтерв’ю УНІАН. "Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів", – розповіла міністерка."Протягом воєнного стану ми профінансували 100 відсотків виплат субсидій, пільг, соціальних допомог та пенсій. Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", – зауважила Лазебна.Усі виплати здійснюються централізовано завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери."Це дозволило зараз забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій", – сказала міністерка.

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