В Україні всі соцвиплати автоматично подовжили до кінця війни
Сьогодні, 07:00
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України на території держави було автоматично подовжено соціальні виплати населенню. Зокрема, протягом воєнного стану профінансовано 100% виплат субсидій.
Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю УНІАН.
"Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів", – розповіла міністерка.
"Протягом воєнного стану ми профінансували 100 відсотків виплат субсидій, пільг, соціальних допомог та пенсій. Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", – зауважила Лазебна.
Усі виплати здійснюються централізовано завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
"Це дозволило зараз забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій", – сказала міністерка.
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Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю УНІАН.
"Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів", – розповіла міністерка.
"Протягом воєнного стану ми профінансували 100 відсотків виплат субсидій, пільг, соціальних допомог та пенсій. Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", – зауважила Лазебна.
Усі виплати здійснюються централізовано завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
"Це дозволило зараз забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій", – сказала міністерка.
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