Організатори «Євробачення-2022» відреагували на заклик Kalush Orchestra щодо «Азовсталі»

Організатори «Євробачення-2022» відреагували на заклик Kalush Orchestra щодо «Азовсталі»
Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі". Організатори конкурсу зауважили, що такі слова несуть гуманітарний, а не політичний характер.

Мовникам країн-учасниць та виконавцям на "Євробаченні" заборонено рекламувати або згадувати будь-які речі політичного, комерційного чи аналогічного характеру під час конкурсу. За порушення правил передбачено суворі санкції, включаючи дискваліфікацію.

«Ми розуміємо глибокі почуття навколо України на даний момент та вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер!» — йдеться в офіційному коментарі від організаторів «Євробачення».

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Теги: Євробачення, Kalush Orchestra, Маріуполь, Азовсталь
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