Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» попросив світ врятувати людей з Маріуполя





Представники України, гурт Kalush Orchestra виступили із піснею "Stefania". Вони зібрали шквал аплодисментів та шалену підтримку від глядачів.



Після виконання соліст гурту Олег Псюк зі сцени головного пісенного конкурсу Європи закликав весь світ допомогти врятувати жителів Маріуполя, які через збройну агресію Росії опинилися на межі життя та смерті.



«I ask for all of you. Please help Ukraine. Mariupol. Help Azovstal. Right now!», - сказав він.

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