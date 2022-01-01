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Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» попросив світ врятувати людей з Маріуполя

Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» попросив світ врятувати людей з Маріуполя
Сьогодні, 14 травня, у Турині відбувається фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022".

Представники України, гурт Kalush Orchestra виступили із піснею "Stefania". Вони зібрали шквал аплодисментів та шалену підтримку від глядачів.

Після виконання соліст гурту Олег Псюк зі сцени головного пісенного конкурсу Європи закликав весь світ допомогти врятувати жителів Маріуполя, які через збройну агресію Росії опинилися на межі життя та смерті.

«I ask for all of you. Please help Ukraine. Mariupol. Help Azovstal. Right now!», - сказав він.

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Теги: Євробачення, Kalush Orchestra, Маріуполь, Азовсталь
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