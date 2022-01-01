Росія накрила «Градом» Дніпропетровську область





Про це Микола Лукашук.



За його словами, вдаючись до таких обстрілів, загарбники хочуть "скувати" українських захисників і не дати перекинути підрозділи ЗСУ на інші напрямки. Голова облради запевнив, що українські війська здатні впоратися з усіма провокаціями.



Водночас міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий



"Сьогодні протягом дня один раз була обстріляна наша територія. Ракета впала за межами населеного пункту, жоден населений пункт, жодна людина не постраждали. Хлопці гарно відпрацювали по Херсонському напрямку, трошки перемішали з землею нечисть", – сказав мер у відеозверненні.



Він додав, що на території громади російських військ немає, межі перебувають під надійним захистом ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська протягом 14 травня кілька разів обстріляли з "Градів" межі Криворізького району Дніпропетровської області. Постраждалих немає.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної радиЗа його словами, вдаючись до таких обстрілів, загарбники хочуть "скувати" українських захисників і не дати перекинути підрозділи ЗСУ на інші напрямки. Голова облради запевнив, що українські війська здатні впоратися з усіма провокаціями.Водночас міський голова Зеленодольська повідомив про ракетний обстріл."Сьогодні протягом дня один раз була обстріляна наша територія. Ракета впала за межами населеного пункту, жоден населений пункт, жодна людина не постраждали. Хлопці гарно відпрацювали по Херсонському напрямку, трошки перемішали з землею нечисть", – сказав мер у відеозверненні.Він додав, що на території громади російських військ немає, межі перебувають під надійним захистом ЗСУ.

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