Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.



Про це пише УП.



Законопроєкт №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій було зареєстровано в парламенті 28 березня.



Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні 3 травня, за це проголосувало 330 народних депутатів.



6 травня документ було направлено на підпис президенту.



Зеленський повернув закон зі своїм підписом 14 травня.



Ініціатива набуде чинності з дня, наступного після його опублікування.



Нагадаємо, 12 травня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.Про це пише УП.Законопроєкт №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій було зареєстровано в парламенті 28 березня.Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні 3 травня, за це проголосувало 330 народних депутатів.6 травня документ було направлено на підпис президенту.Зеленський повернув закон зі своїм підписом 14 травня.Ініціатива набуде чинності з дня, наступного після його опублікування.Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада України офіційно ліквідувала проросійську фракцію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ).

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