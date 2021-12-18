Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій
Сьогодні, 22:10
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.
Про це пише УП.
Законопроєкт №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій було зареєстровано в парламенті 28 березня.
Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні 3 травня, за це проголосувало 330 народних депутатів.
6 травня документ було направлено на підпис президенту.
Зеленський повернув закон зі своїм підписом 14 травня.
Ініціатива набуде чинності з дня, наступного після його опублікування.
Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада України офіційно ліквідувала проросійську фракцію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ).
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Про це пише УП.
Законопроєкт №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій було зареєстровано в парламенті 28 березня.
Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні 3 травня, за це проголосувало 330 народних депутатів.
6 травня документ було направлено на підпис президенту.
Зеленський повернув закон зі своїм підписом 14 травня.
Ініціатива набуде чинності з дня, наступного після його опублікування.
Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада України офіційно ліквідувала проросійську фракцію "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ).
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