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На Донеччині за день росіяни вбили 3 людей

На Донеччині за день росіяни вбили 3 людей
У суботу внаслідок дій російських окупантів на Донеччині загинуло 3 людей, 4 дістали поранень.

Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення", - написав Кириленко.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.

Кириленко традиційно додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теги: росіяни, вбивство, Донбас
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