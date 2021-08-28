На Донеччині за день росіяни вбили 3 людей





Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.



"За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення", - написав Кириленко.



Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.



Кириленко традиційно додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу внаслідок дій російських окупантів на Донеччині загинуло 3 людей, 4 дістали поранень.Про це написав голова Донецької ОВА"За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення", - написав Кириленко.Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.Кириленко традиційно додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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