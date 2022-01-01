Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 15 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, але без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 17-22° тепла.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 19°С.
Народний прогноз погоди: 15 травня відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба, Сіячів. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають "Солов'їним". Якщо соловей співав заливисто, значить "весна пішла на спад, а літо - на прибуток". Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 17-22° тепла.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 19°С.
Народний прогноз погоди: 15 травня відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба, Сіячів. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають "Солов'їним". Якщо соловей співав заливисто, значить "весна пішла на спад, а літо - на прибуток". Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.
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