Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня

Завтра, 15 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, але без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 6-11°, вдень 17-22° тепла.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 19°С.15 травня відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба, Сіячів. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають "Солов'їним". Якщо соловей співав заливисто, значить "весна пішла на спад, а літо - на прибуток". Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.