Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня
Завтра, 15 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 17-22° тепла.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 19°С.

Народний прогноз погоди: 15 травня відзначається день пам'яті князів Бориса і Гліба, Сіячів. У цей день починають співати солов'ї, тому його називають "Солов'їним". Якщо соловей співав заливисто, значить "весна пішла на спад, а літо - на прибуток". Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.

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Теги: Погода в Луцьку
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