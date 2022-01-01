Верещук наголосила, що шанс вивезти важкопоранених є
Сьогодні, 19:24
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що є шанс вивезти важкопоранених бійців з "Азовсталі" у Маріуполі. Українська влада щільно працює над цим.
Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
Верещук пояснила, що мовиться про евакуацію саме важкопоранених військових. Вони лежачі та потребують невідкладної допомоги.
Влада звернулась за допомогою до лідерів країн, особливо до представників ООН та Червоного Хреста, адже забезпечити гуманітарний коридор – це їхній обов'язок. До представників Росії теж звертаються.
Вона також зазначила, що неможливо замовчувати те, що відбувається на "Азовсталі". Однак з іншої сторони важко втримати рамки домовленостей, якщо публічність тисне на ситуацію. Росія як сторона стає ще більш непоступливою.
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Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
Верещук пояснила, що мовиться про евакуацію саме важкопоранених військових. Вони лежачі та потребують невідкладної допомоги.
Влада звернулась за допомогою до лідерів країн, особливо до представників ООН та Червоного Хреста, адже забезпечити гуманітарний коридор – це їхній обов'язок. До представників Росії теж звертаються.
Вона також зазначила, що неможливо замовчувати те, що відбувається на "Азовсталі". Однак з іншої сторони важко втримати рамки домовленостей, якщо публічність тисне на ситуацію. Росія як сторона стає ще більш непоступливою.
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