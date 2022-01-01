Українські воїни захопили російські трофеї з Північної Осетії
Сьогодні, 18:33
128 бригада захопила російські трофеї з Північної Осетії, серед яких новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ продовжує бити росіян й звільняти окуповані українські землі", - йдеться в дописі.
Зазначають, що під натиском росіяни втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет).
Як вказують документи, раніше тут стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ знищили 27 200 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ продовжує бити росіян й звільняти окуповані українські землі", - йдеться в дописі.
Зазначають, що під натиском росіяни втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет).
Як вказують документи, раніше тут стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ знищили 27 200 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські воїни захопили російські трофеї з Північної Осетії
Сьогодні, 18:33
Із Сєвєродонецька пройшла евакуація вперше за довгий час
Сьогодні, 18:00
Поблизу Луцька – подвійна ДТП
Сьогодні, 16:14
Росія поширює фейк про загибель цивільних унаслідок обстрілу ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Медіа