Українські воїни захопили російські трофеї з Північної Осетії

Українські воїни захопили російські трофеї з Північної Осетії
128 бригада захопила російські трофеї з Північної Осетії, серед яких новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ продовжує бити росіян й звільняти окуповані українські землі", - йдеться в дописі.

Зазначають, що під натиском росіяни втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет).

Як вказують документи, раніше тут стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.

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Теги: Північна Осетія, трофеї, війна, втрати ворога, ЗСУ
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