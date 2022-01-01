ЗСУ знищили 27 200 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:



особового складу - близько 27200 (+300) осіб,

танків ‒ 1218 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,

артилерійських систем – 551 (+9) од,

РСЗВ - 195 (+2) од,

засобів ППО - 88 (+0) од,

літаків – 200 (+0) од,

гелікоптерів – 163 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),

крилатих ракет - 95 (+0),

кораблів/катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од,

спеціальної техніки - 42 (+1).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогу.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько 27200 (+300) осіб,танків ‒ 1218 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,артилерійських систем – 551 (+9) од,РСЗВ - 195 (+2) од,засобів ППО - 88 (+0) од,літаків – 200 (+0) од,гелікоптерів – 163 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),крилатих ракет - 95 (+0),кораблів/катерів - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од,спеціальної техніки - 42 (+1).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку.Дані уточнюються.

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