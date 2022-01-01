ЗСУ знищили 27 200 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили 27 200 окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогу.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 27200 (+300) осіб,
танків ‒ 1218 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,
артилерійських систем – 551 (+9) од,
РСЗВ - 195 (+2) од,
засобів ППО - 88 (+0) од,
літаків – 200 (+0) од,
гелікоптерів – 163 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),
крилатих ракет - 95 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од,
спеціальної техніки - 42 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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