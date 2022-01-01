«Сплошная ж*па»: чиновники у Херсонщині, яких призначила РФ, планують тікати
Сьогодні, 11:24
Колишні офіціантки і вишибали, призначені рф «керівниками» на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до Криму
Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому «новопризначені» чиновники уже зараз обмірковують план своєї втечі.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів.
«Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па, реально сплошная ж*па… Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…» – говорить своїй «колезі» один із чиновників, відповідальний за логістику в регіоні.
Його співбесідниця підхоплює: «…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху*ди, - пох*шечки».
Тож разом приходять до логічного висновку: «Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах*й, будем в Крым тулить, с*ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…»
Планують, що після курортного сезону повернуться додому, щоб «перезимувати».
«Напевно, вони забули, що і Херсонщина, і Крим – це Україна. А за державну зраду і співпрацю з окупантами їм доведеться відповісти.
СБУ про це потурбується!» - зауважують у спецслужбі.
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Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому «новопризначені» чиновники уже зараз обмірковують план своєї втечі.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів.
«Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па, реально сплошная ж*па… Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…» – говорить своїй «колезі» один із чиновників, відповідальний за логістику в регіоні.
Його співбесідниця підхоплює: «…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху*ди, - пох*шечки».
Тож разом приходять до логічного висновку: «Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах*й, будем в Крым тулить, с*ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…»
Планують, що після курортного сезону повернуться додому, щоб «перезимувати».
«Напевно, вони забули, що і Херсонщина, і Крим – це Україна. А за державну зраду і співпрацю з окупантами їм доведеться відповісти.
СБУ про це потурбується!» - зауважують у спецслужбі.
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