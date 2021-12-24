У Луцькому районі – смертельна ДТП, постраждала померла в лікарні





Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.



29-річна жителька Донецької області, керуючи легковиком Ford Fiesta, наїхала на велосипедистку, 79-річну місцеву жительку.







Унаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.



Транспортний засіб та велосипед поліцейські вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.



Нагадаємо, вчора, 13 травня, під Луцьком зіткнулися вантажівка та легковик: 5 людей госпіталізували.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Летальна ДТП трапилася учора, 13 травня, на автодорозі у селі Княгининок.Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.29-річна жителька Донецької області, керуючи легковиком Ford Fiesta, наїхала на велосипедистку, 79-річну місцеву жительку.Унаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.Транспортний засіб та велосипед поліцейські вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.Нагадаємо, вчора, 13 травня,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію