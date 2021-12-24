У Луцькому районі – смертельна ДТП, постраждала померла в лікарні
Сьогодні, 11:53
Летальна ДТП трапилася учора, 13 травня, на автодорозі у селі Княгининок.
Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
29-річна жителька Донецької області, керуючи легковиком Ford Fiesta, наїхала на велосипедистку, 79-річну місцеву жительку.
Унаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.
Транспортний засіб та велосипед поліцейські вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, під Луцьком зіткнулися вантажівка та легковик: 5 людей госпіталізували.
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Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
29-річна жителька Донецької області, керуючи легковиком Ford Fiesta, наїхала на велосипедистку, 79-річну місцеву жительку.
Унаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.
Транспортний засіб та велосипед поліцейські вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, під Луцьком зіткнулися вантажівка та легковик: 5 людей госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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