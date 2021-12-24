У Луцькому районі – смертельна ДТП, постраждала померла в лікарні

У Луцькому районі – смертельна ДТП, постраждала померла в лікарні
Летальна ДТП трапилася учора, 13 травня, на автодорозі у селі Княгининок.

Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

29-річна жителька Донецької області, керуючи легковиком Ford Fiesta, наїхала на велосипедистку, 79-річну місцеву жительку.

У Луцькому районі – смертельна ДТП, постраждала померла в лікарні


Унаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження та згодом померла у лікарні.

Транспортний засіб та велосипед поліцейські вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, вчора, 13 травня, під Луцьком зіткнулися вантажівка та легковик: 5 людей госпіталізували.



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Теги: ДТП, Княгининок, смертельна аварія
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