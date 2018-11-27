У Луцьку запрацювала безоплатна школа IT та математики





Про це розповіла Олена Жабченко.



Спочатку заняття організовували для внутрішньо переміщених дітей. Згодом їх почали відвідувати й діти з Луцької міської територіальної громади.



З ідеєю охопити дітей у час війни математичними заняттями звернулася в управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міськради Ніна Падалко. Жінка розповідає: працює заступницею декана факультету інформаційних технологій і математики та хоче своїми заняттями розвантажити психоемоційний стан дітей.



Розвивально-пізнавальні заняття для дітей безплатно ведуть викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Викладачка Оксана Собчук розповіла: коли формують програму, враховують, щоб вона підходила дітям різного віку і різного рівня знань.



Чотирнадцятирічний Сергій Тимошенко з села Скибин Київської області на заняття у школу математики прийшов з сестрою Мариною. Хлопець каже, що захоплюється математикою. На заняття прийшов вже третій раз.



Зі слів Олнени Жабченко, у центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб щовівторка відбуваються заняття з математики, а щочетверга ІТ-технології.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для дітей у Луцьку працює безплатна школа молодого математика та юного ІТ-фахівця. Вона діє у центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб у Луцьку. Із допомогою науки викладачі хочуть відволікти думки дітей від війни.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міськрадиСпочатку заняття організовували для внутрішньо переміщених дітей. Згодом їх почали відвідувати й діти з Луцької міської територіальної громади.З ідеєю охопити дітей у час війни математичними заняттями звернулася в управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міськради. Жінка розповідає: працює заступницею декана факультету інформаційних технологій і математики та хоче своїми заняттями розвантажити психоемоційний стан дітей.Розвивально-пізнавальні заняття для дітей безплатно ведуть викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки.Викладачкарозповіла: коли формують програму, враховують, щоб вона підходила дітям різного віку і різного рівня знань.Чотирнадцятирічнийз села Скибин Київської області на заняття у школу математики прийшов з сестрою Мариною. Хлопець каже, що захоплюється математикою. На заняття прийшов вже третій раз.Зі слів Олнени Жабченко, у центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб щовівторка відбуваються заняття з математики, а щочетверга ІТ-технології.

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