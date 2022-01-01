Російські спецслужби вербували дітей із Луцька





Про це



Відомо, що 9-го травня у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно вешталися біля одного з блокпостів. Причину свого перебування там школярі пояснити не змогли.



Зауважують, оперативники СБУ перевірили телефони дітей та виявили там багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами. “Невідомі” розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння.



Зазначають також, що контррозвідники вчасно роз’яснили семикласникам небезпеку такого спілкування. З батьками дітей також провели профілактичну бесіду.



"Радимо учителям та батькам постійного обговорювати з дітьми питання інформаційної безпеки в різноманітних інтернет-чатах, он-лайн іграх та соціальних мережах", - йдеться у дописі.



У СБУ зауважують, якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні та вашого міста, зокрема.



"Якщо Ви запідозрили такі наміри щодо себе чи ваших близьких, повідомляйте про це в Управління СБ України у Волинській області.

Телефони працюють цілодобово: 0977911911, 0332244025.



Адже ваша необачність може стати причиною загибелі людей чи руйнування міста", - наголошують у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку Служба безпеки України зафіксувала спробу вербування російськими спецслужбами трьох школярів.Про це йдеться на сторінці відомства у Фейсбуці.Відомо, що 9-го травня у Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно вешталися біля одного з блокпостів. Причину свого перебування там школярі пояснити не змогли.Зауважують, оперативники СБУ перевірили телефони дітей та виявили там багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами. “Невідомі” розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння.Зазначають також, що контррозвідники вчасно роз’яснили семикласникам небезпеку такого спілкування. З батьками дітей також провели профілактичну бесіду."Радимо учителям та батькам постійного обговорювати з дітьми питання інформаційної безпеки в різноманітних інтернет-чатах, он-лайн іграх та соціальних мережах", - йдеться у дописі.У СБУ зауважують, якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні та вашого міста, зокрема."Якщо Ви запідозрили такі наміри щодо себе чи ваших близьких, повідомляйте про це в Управління СБ України у Волинській області.Телефони працюють цілодобово:Адже ваша необачність може стати причиною загибелі людей чи руйнування міста", - наголошують у відомстві.

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