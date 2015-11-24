Україна завоювала ще 13 нагород на Дефлімпійських іграх у Бразилії





Про це



Українська команда не втомлюється дивувати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.



Сьогодні, 14 травня, "синьо-жовті" виграли 5 золотих, 6 срібних та 2 бронзові медалі.



Загалом збірна України завоювала на Дефлімпіаді в Бразилії вже 129 медалей - 56 золотих, 37 срібних та 36 бронзових.Наша команда впевнено очолює медальний залік як за кількістю "золота", так і за показником виграних медалей.



Усі медалі України в дванадцятий день Дефлімпіади-2021



"Золото":



збірна України (чоловічий баскетбол)

збірна України (легка атлетика, жіноча естафета 4х400 м)

збірна України (легка атлетика, чоловіча естафета 4х400 м)

Микола Цапленко / Олександр Полторацький (пляжний волейбол, пари, чоловіки, Україна №1)

Раїса Рилова / Юлія Ярошевська (пляжний волейбол, пари, жінки, Україна №1)



"Срібло":



збірна України (чоловічий волейбол)

Наталія Урсуленко (легка атлетика, метання диска)

Катерина Потапенко (легка атлетика, потрійний стрибок)

Дмитро Вишинський (легка атлетика, біг на 200 м)

Сергій Тарасов / Дмитрій Ренькас (пляжний волейбол, пари, чоловіки, Україна №2)

Юлія Черненко / Анна Затилкіна (пляжний волейбол, пари, жінки, Україна №2)



"Бронза":



збірна України (жіночий волейбол)

Юлія Матвієвська (легка атлетика, потрійний стрибок)



Зауважимо, що Росія та Білорусь відсторонені від змагань через повномасштабне вторгнення до України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дванадцятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 13 нагородами.Про це інформують на офіційній сторінці національного паралімпійського комітету України.Українська команда не втомлюється дивувати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.Сьогодні, 14 травня, "синьо-жовті" виграли 5 золотих, 6 срібних та 2 бронзові медалі.Загалом збірна України завоювала на Дефлімпіаді в Бразилії вже 129 медалей - 56 золотих, 37 срібних та 36 бронзових.Наша команда впевнено очолює медальний залік як за кількістю "золота", так і за показником виграних медалей.Зауважимо, що Росія та Білорусь відсторонені від змагань через повномасштабне вторгнення до України.

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