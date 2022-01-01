Росія поширює фейк про загибель цивільних унаслідок обстрілу ЗСУ





Про це Володимир Мацокін у Фейсбуці.



«Порада російським пропагандистам: якщо ви вже ліпите фейки, принаймні, намагайтесь не користуватись рецептом г...на. Згідно з офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, Ізюм було окуповано 1 квітня 2022 року. Окуповано рашистськими військами. То ж яке 9 квітня? Підкажу, знищення багатоповерхівок на вул. Хлібозаводській і Першотравненій відбулось 8-9 березня 2022 року. Зробили це варвари з російської армії під час захоплення міста. Загинуло близько 60 людей, знайдено 44. Намагання такими фейковими репортажами знищити правду ні до чого, окрім покарання, не приведе», - написав Мацокін.



У сюжеті російських пропагандистів на камеру говорить житель Ізюма Сергій Штанько 1989 року народження. Посивілий 33-річний чоловік зазначає, що спершу після обстрілів у будинку вилетіли вікна та двері, а 9 квітня о 9 ранку начебто вистрелили з танка та влучили в перекриття.



На запитання з-за кадру: «З чийого боку били? З боку ВСУ чи росії?» Штанько відповідає: «Били з боку мисливського магазину, який за 200 метрів звідси. Хто бив, я не знаю. Могли і ті, й інші. Але… били наші».



За його словами, врятувалися з будинку загалом сім осіб.



У мерії Ізюма впевнені, що Штанька змусили дати таке інтерв’ю під загрозою смерті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська пропаганда поширює фейк, що 44 жителі Ізюма, тіла яких нещодавно дістали з-під завалів будинку, загинули внаслідок обстрілу ЗСУ.Про це повідомив заступник міського голови Ізюмау Фейсбуці.«Порада російським пропагандистам: якщо ви вже ліпите фейки, принаймні, намагайтесь не користуватись рецептом г...на. Згідно з офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, Ізюм було окуповано 1 квітня 2022 року. Окуповано рашистськими військами. То ж яке 9 квітня? Підкажу, знищення багатоповерхівок на вул. Хлібозаводській і Першотравненій відбулось 8-9 березня 2022 року. Зробили це варвари з російської армії під час захоплення міста. Загинуло близько 60 людей, знайдено 44. Намагання такими фейковими репортажами знищити правду ні до чого, окрім покарання, не приведе», - написав Мацокін.У сюжеті російських пропагандистів на камеру говорить житель Ізюма Сергій Штанько 1989 року народження. Посивілий 33-річний чоловік зазначає, що спершу після обстрілів у будинку вилетіли вікна та двері, а 9 квітня о 9 ранку начебто вистрелили з танка та влучили в перекриття.На запитання з-за кадру: «З чийого боку били? З боку ВСУ чи росії?» Штанько відповідає: «Били з боку мисливського магазину, який за 200 метрів звідси. Хто бив, я не знаю. Могли і ті, й інші. Але… били наші».За його словами, врятувалися з будинку загалом сім осіб.У мерії Ізюма впевнені, що Штанька змусили дати таке інтерв’ю під загрозою смерті.

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