Розбомбленому окупантами Маріуполю загрожує епідемія: загинути можуть тисячі людей





Про це Людмила Денісова у Телеграмі.



Вона наголосила, що згідно з Женевською конвенцією, окупаційна держава зобов'язана забезпечити та підтримувати на захопеній території умови, задовільні з точки зору охорони здоров'я та санітарії, а також вживати профілактичних заходів, необхідні для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій.



За словами Денісової, причиною інфекційної катастрофи у заблокованому місті може стати брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велика кількість тіл під завалами будинків. У зв'язку з цим нечистоти можуть опинитися в морі та на вулицях міста.



"Враховуючи кількість тіл, які перебувають під зруйнованими будинками, з природними наслідками розкладання в теплий період, найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія", – наголосила Денісова.



Вона також додала, що окупанти закрили гуманітарні коридори для громадян, що чекали на евакуацію на околицях міста, тому вони змушені повертатися до Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Частково окупованому російськими військами Маріуполю загрожує масштабна епідемія. Через неї до кінця року у місті можуть загинути ще близько 10 тисяч людей.Про це пише уповноважена Верховної Ради України з прав людиниу Телеграмі.Вона наголосила, що згідно з Женевською конвенцією, окупаційна держава зобов'язана забезпечити та підтримувати на захопеній території умови, задовільні з точки зору охорони здоров'я та санітарії, а також вживати профілактичних заходів, необхідні для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій.За словами Денісової, причиною інфекційної катастрофи у заблокованому місті може стати брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велика кількість тіл під завалами будинків. У зв'язку з цим нечистоти можуть опинитися в морі та на вулицях міста."Враховуючи кількість тіл, які перебувають під зруйнованими будинками, з природними наслідками розкладання в теплий період, найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія", – наголосила Денісова.Вона також додала, що окупанти закрили гуманітарні коридори для громадян, що чекали на евакуацію на околицях міста, тому вони змушені повертатися до Маріуполя.

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