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Розбомбленому окупантами Маріуполю загрожує епідемія: загинути можуть тисячі людей

Розбомбленому окупантами Маріуполю загрожує епідемія: загинути можуть тисячі людей
Частково окупованому російськими військами Маріуполю загрожує масштабна епідемія. Через неї до кінця року у місті можуть загинути ще близько 10 тисяч людей.

Про це пише уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Телеграмі.

Вона наголосила, що згідно з Женевською конвенцією, окупаційна держава зобов'язана забезпечити та підтримувати на захопеній території умови, задовільні з точки зору охорони здоров'я та санітарії, а також вживати профілактичних заходів, необхідні для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій.

За словами Денісової, причиною інфекційної катастрофи у заблокованому місті може стати брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велика кількість тіл під завалами будинків. У зв'язку з цим нечистоти можуть опинитися в морі та на вулицях міста.

"Враховуючи кількість тіл, які перебувають під зруйнованими будинками, з природними наслідками розкладання в теплий період, найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія", – наголосила Денісова.

Вона також додала, що окупанти закрили гуманітарні коридори для громадян, що чекали на евакуацію на околицях міста, тому вони змушені повертатися до Маріуполя.

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Теги: Маріуполь, епідемія, інфекція, Денісова, війна
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