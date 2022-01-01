Поблизу Луцька – подвійна ДТП

Поблизу Луцька – подвійна ДТП
Пообіді 14 травня на трасі в селі Струмівка неподалік Луцька сталася серйозна ДТП. Зіштовхнулися BMW, Mercedes та Volkswagen.

Про це інформує ІА "Волинські новини".

Як повідомляють очевидці, автомобіль Mercedes розтрощено ущент, потерпілих із місця аварії забрали дві карети швидкої допомоги.

Наразі причини й деталі аварії з’ясовують. На місці працюють патрульні.

Більше деталей – згодом.


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Теги: ДТП, Стумівка, Луцьк, подвійна аварія
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