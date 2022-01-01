Поблизу Луцька – подвійна ДТП





Про це



Як повідомляють очевидці, автомобіль Mercedes розтрощено ущент, потерпілих із місця аварії забрали дві карети швидкої допомоги.



Наразі причини й деталі аварії з’ясовують. На місці працюють патрульні.



Більше деталей – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пообіді 14 травня на трасі в селі Струмівка неподалік Луцька сталася серйозна ДТП. Зіштовхнулися BMW, Mercedes та Volkswagen.Про це інформує ІА "Волинські новини".Як повідомляють очевидці, автомобіль Mercedes розтрощено ущент, потерпілих із місця аварії забрали дві карети швидкої допомоги.Наразі причини й деталі аварії з’ясовують. На місці працюють патрульні.Більше деталей – згодом.

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