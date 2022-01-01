Із Сєвєродонецька пройшла евакуація вперше за довгий час

Голова Луганської ОВАповідомив, що вперше за довгий період із Сєвєродонецька евакуйовані 17 осіб.Про він заявив у Телеграмі.За словами чиновника, троє з евакуйованих – діти."Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!" Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!" - зазначив Гайдай.Нагадаємо, раніше ми писали,. Найгарячіше було у Сєвєродонецьку.