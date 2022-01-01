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Із Сєвєродонецька пройшла евакуація вперше за довгий час

Із Сєвєродонецька пройшла евакуація вперше за довгий час
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що вперше за довгий період із Сєвєродонецька евакуйовані 17 осіб.

Про він заявив у Телеграмі.

За словами чиновника, троє з евакуйованих – діти.

"Після таких подій завжди собі кажеш: "Ми це зробили!" Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!" - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше ми писали, як минула ніч в усіх областях України. Найгарячіше було у Сєвєродонецьку.

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Теги: Сєвєродонецьк, евакуація, Сергій Гайдай, Луганщина, війна
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