8-річному лучанину з ДЦП збирають кошти на операцію: потрібно 40 тисяч гривень

8-річному лучанину з ДЦП збирають кошти на операцію: потрібно 40 тисяч гривень
8-річний лучанин Даниїл Шава, який народився з дитячим церебральним паралічем другого ступеню та епілепсією, потребує допомоги. Попереду його чекає дві операції (транспозиція м’язів, остеотомія кубовидного суглоба та деротаційна остеотомія стегна) у Київському інституті ортопедії та травматології.

Про це “Першому” розповіла його мама Оксана Шава.

Жінка виховує хлопчика самостійно, тому змушена звернутися за допомогою.

“Я розумію, що зараз нелегкий для усіх час, але у нас немає можливості чекати, на жаль. Проблема загострюється і лише у Києві нам погодилися допомогти. Син не може ходити через викривлення ніжки, тому ця операція нам дуже потрібна”, - зазначила Оксана.

8-річному лучанину з ДЦП збирають кошти на операцію: потрібно 40 тисяч гривень


Не дивлячись на складні діагнози лікарів та різні прогнози, Данило має збережений інтелект, і завдяки заняттям з лікарями та любові і старанням матері, – постійно розвивається та вивчає нове.

“Він у мене надзвичайно позитивна дитина, завжди усміхається, добре мене розуміє. Вірю, що з допомогою небайдужих, він зможе невдовзі повноцінно рухатися”, - додає матір.

Зазначають, що родині для обох операцій потрібно зібрати близько 40 тисяч гривень. Меншу частину жінці (12 тисяч) вдалося зібрати самостійно, але без допомоги людей, прооперувати хлопчика не вдасться.

Реквізити для допомоги:

Монобанк:

Шава Оксана Петрівна

5375 4141 2623 9424

Приватбанк:

5168 7450 2159 3923

Шава Оксана Петрівна

8-річному лучанину з ДЦП збирають кошти на операцію: потрібно 40 тисяч гривень
8-річному лучанину з ДЦП збирають кошти на операцію: потрібно 40 тисяч гривень
8-річному лучанину з ДЦП збирають кошти на операцію: потрібно 40 тисяч гривень

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Теги: Даниїл Шава, допомога, ДЦП, збір коштів, Луцьк
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