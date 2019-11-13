8-річному лучанину з ДЦП збирають кошти на операцію: потрібно 40 тисяч гривень

Даниїл Шава, який народився з дитячим церебральним паралічем другого ступеню та епілепсією, потребує допомоги. Попереду його чекає дві операції (транспозиція м’язів, остеотомія кубовидного суглоба та деротаційна остеотомія стегна) у Київському інституті ортопедії та травматології.



Про це Оксана Шава.



Жінка виховує хлопчика самостійно, тому змушена звернутися за допомогою.



“Я розумію, що зараз нелегкий для усіх час, але у нас немає можливості чекати, на жаль. Проблема загострюється і лише у Києві нам погодилися допомогти. Син не може ходити через викривлення ніжки, тому ця операція нам дуже потрібна”, - зазначила Оксана.







Не дивлячись на складні діагнози лікарів та різні прогнози, Данило має збережений інтелект, і завдяки заняттям з лікарями та любові і старанням матері, – постійно розвивається та вивчає нове.



“Він у мене надзвичайно позитивна дитина, завжди усміхається, добре мене розуміє. Вірю, що з допомогою небайдужих, він зможе невдовзі повноцінно рухатися”, - додає матір.



Зазначають, що родині для обох операцій потрібно зібрати близько 40 тисяч гривень. Меншу частину жінці (12 тисяч) вдалося зібрати самостійно, але без допомоги людей, прооперувати хлопчика не вдасться.



Реквізити для допомоги:



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Шава Оксана Петрівна



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5168 7450 2159 3923



Шава Оксана Петрівна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8-річний лучанин, який народився з дитячим церебральним паралічем другого ступеню та епілепсією, потребує допомоги. Попереду його чекає дві операції (транспозиція м’язів, остеотомія кубовидного суглоба та деротаційна остеотомія стегна) у Київському інституті ортопедії та травматології.Про це “Першому” розповіла його мамаЖінка виховує хлопчика самостійно, тому змушена звернутися за допомогою.“Я розумію, що зараз нелегкий для усіх час, але у нас немає можливості чекати, на жаль. Проблема загострюється і лише у Києві нам погодилися допомогти. Син не може ходити через викривлення ніжки, тому ця операція нам дуже потрібна”, - зазначила Оксана.Не дивлячись на складні діагнози лікарів та різні прогнози, Данило має збережений інтелект, і завдяки заняттям з лікарями та любові і старанням матері, – постійно розвивається та вивчає нове.“Він у мене надзвичайно позитивна дитина, завжди усміхається, добре мене розуміє. Вірю, що з допомогою небайдужих, він зможе невдовзі повноцінно рухатися”, - додає матір.Зазначають, що родині для обох операцій потрібно зібрати близько 40 тисяч гривень. Меншу частину жінці (12 тисяч) вдалося зібрати самостійно, але без допомоги людей, прооперувати хлопчика не вдасться.

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