У війні з Росією загинув волинянин Сергій Єрьоменко

У війні з Росією загинув волинянин Сергій Єрьоменко
У війні, яку розв'язала Росія проти України, загинув ще один волинський Герой – Сергій Єрьоменко.

Про це інформує ІА "Волинські новини". Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

У війні з Росією загинув волинянин Сергій Єрьоменко


Відомо, що чоловік мешкав у селі Видраниці Ковельського району. У нього залишилися дружина та дві донечки.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює ширі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, втрати, Волинь, Ковель, Сергій Єрьоменко
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