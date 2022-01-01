У війні з Росією загинув волинянин Сергій Єрьоменко

Сергій Єрьоменко.



Про це







Відомо, що чоловік мешкав у селі Видраниці Ковельського району. У нього залишилися дружина та дві донечки.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює ширі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні, яку розв'язала Росія проти України, загинув ще один волинський Герой –Про це інформує ІА "Волинські новини". Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що чоловік мешкав у селі Видраниці Ковельського району. У нього залишилися дружина та дві донечки.

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