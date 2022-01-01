До кінця травня Україна отримає 350-360 тисяч тонн пального, – Свириденко

До кінця травня Україна отримає 350-360 тисяч тонн пального, – Свириденко
Після розвитку інфраструктурної мережі обсяги перевезення палива залізницею збільшилися вп'ятеро.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

"Ми домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Вчора була укладена угода про те, що 35 тисяч тонн на місяць ми будемо отримувати. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тисяч тонн", - сказала Свириденко.

Окрім того, від початку травня контракти на закупівлю пального за кордоном почала укладати НАК "Нафтогаз України". Свириденко також нагадала, що для пришвидшення поставок були скасовані дозволи на в'їзд автоцистерн із пальним, забезпечена можливість прийому пального у дунайських портах, позачергове оформлення таких вантажів на кордонах з боку митної та прикордонної служб.

"Завдяки цим заходам ми отримаємо до кінця місяця 350-360 тисяч тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів", - додала міністр.

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Теги: Пальне, дефіцит пального, Юлія Свириденко
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