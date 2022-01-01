Річард Гір виставив на аукціон авто, щоб допомогти Україні
Сьогодні, 08:15
Відомий американський актор Річард Гір виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску, аби допомогти українцям, які постраждали від війни з Росією.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на аукціонну платформу Bring A Trailer.
«Уся сума продажу, включаючи винагороду покупця, буде розподілена порівну між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які є некомерційними організаціями, що допомагають тим, хто постраждав від війни в Україні», - йдеться в описі до аукціонного лота.
Вказується, що кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску був придбаний Гіром, відтоді був у власності актора та залишався у Нью-Йорку. Автівка з люксовим оздобленням має двигун об’ємом 4 л та п’ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Загальний пробіг 30 тис. миль (48,2 тис. км, - ред.)
Раніше актор вже брав участь у проєктах на підтримку України, зокрема благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає українцям.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на аукціонну платформу Bring A Trailer.
«Уся сума продажу, включаючи винагороду покупця, буде розподілена порівну між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які є некомерційними організаціями, що допомагають тим, хто постраждав від війни в Україні», - йдеться в описі до аукціонного лота.
Вказується, що кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску був придбаний Гіром, відтоді був у власності актора та залишався у Нью-Йорку. Автівка з люксовим оздобленням має двигун об’ємом 4 л та п’ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Загальний пробіг 30 тис. миль (48,2 тис. км, - ред.)
Раніше актор вже брав участь у проєктах на підтримку України, зокрема благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає українцям.
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