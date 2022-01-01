Міноборони готується забезпечувати 1 мільйон військових

Міноборони готується забезпечувати 1 мільйон військових
Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що на початку війни українському війську дуже допомогли волонтери. Водночас тепер Міноборони готується забезпечувати 1 мільйон військових.

Про це він написав на сторінці у Фейсбук.

Потужна ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб. Україна не була повністю до такого готова.

Міністр оборони зазначив, що жодна країна світу, з таким великим спільним кордоном з агресором, не була б повністю готовою до потреб оборони. Завдяки волонтерам вдалося закрити гострі питання на початку війни.

"У підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 мільйона людей, які долатимуть ворога", – зазначив Резніков.

Міноборони кожного дня нарощує обсяги постачання. Так, у лютому кількість бронежилетів, які надавало відомство, становила 50%, а сьогодні – 57%.

Крім того, уряд хоче стимулювати українських виробників. Тому у них зробили замовлення на бронежилети, шоломи, одяг та взуття аж до кінця року. Також Міноборони активно шукає міжнародну технічну допомогу.

"Зараз ми вже говоримо з партнерами не тільки про імпорт, а про ремонт нашої техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів", – розповів міністр.

Резніков підкреслив, що пріоритет Міноборони – забезпечити стабільність і ритмічність постачання. Так, кожного дня в резерві мають бути засоби захисту щонайменше на 2 бригади.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Міноборони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міноборони готується забезпечувати 1 мільйон військових
Сьогодні, 06:00
У Маріуполі від рук росіян загинув чемпіон Європи з боксу
Сьогодні, 04:47
У Києві відновили роботу вже 37 посольств
Сьогодні, 03:26
До Луцька приїхав відомий художник з Харкова. ВІДЕО
Сьогодні, 02:21
ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня
Сьогодні, 01:33
Схожі новини
З російського полону звільнили двох українських пілотів З російського полону звільнили двох українських пілотів
14 квітень, 13:55
У Міноборони заявили, що РФ майже закінчила підготовку до нового наступу на Донбасі У Міноборони заявили, що РФ майже закінчила підготовку до нового наступу на Донбасі
11 квітень, 17:49
Масового відведення російських військ від Києва та Чернігова не спостерігають, – Міноборони Масового відведення російських військ від Києва та Чернігова не спостерігають, – Міноборони
30 березень, 16:46
Екс-міністр оборони Грузії приїхав воювати з українцями проти Росії Екс-міністр оборони Грузії приїхав воювати з українцями проти Росії
08 березень, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міноборони готується забезпечувати 1 мільйон військових
Сьогодні, 06:00
 0
У Маріуполі від рук росіян загинув чемпіон Європи з боксу
Сьогодні, 04:47
 0
У Києві відновили роботу вже 37 посольств
Сьогодні, 03:26
 0
До Луцька приїхав відомий художник з Харкова. ВІДЕО
Сьогодні, 02:21
 0
ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня
Сьогодні, 01:33
 0
Медіа
відео
1/8