Міноборони готується забезпечувати 1 мільйон військових
Сьогодні, 06:00
Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що на початку війни українському війську дуже допомогли волонтери. Водночас тепер Міноборони готується забезпечувати 1 мільйон військових.
Про це він написав на сторінці у Фейсбук.
Потужна ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб. Україна не була повністю до такого готова.
Міністр оборони зазначив, що жодна країна світу, з таким великим спільним кордоном з агресором, не була б повністю готовою до потреб оборони. Завдяки волонтерам вдалося закрити гострі питання на початку війни.
"У підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 мільйона людей, які долатимуть ворога", – зазначив Резніков.
Міноборони кожного дня нарощує обсяги постачання. Так, у лютому кількість бронежилетів, які надавало відомство, становила 50%, а сьогодні – 57%.
Крім того, уряд хоче стимулювати українських виробників. Тому у них зробили замовлення на бронежилети, шоломи, одяг та взуття аж до кінця року. Також Міноборони активно шукає міжнародну технічну допомогу.
"Зараз ми вже говоримо з партнерами не тільки про імпорт, а про ремонт нашої техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів", – розповів міністр.
Резніков підкреслив, що пріоритет Міноборони – забезпечити стабільність і ритмічність постачання. Так, кожного дня в резерві мають бути засоби захисту щонайменше на 2 бригади.
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Про це він написав на сторінці у Фейсбук.
Потужна ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб. Україна не була повністю до такого готова.
Міністр оборони зазначив, що жодна країна світу, з таким великим спільним кордоном з агресором, не була б повністю готовою до потреб оборони. Завдяки волонтерам вдалося закрити гострі питання на початку війни.
"У підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 мільйона людей, які долатимуть ворога", – зазначив Резніков.
Міноборони кожного дня нарощує обсяги постачання. Так, у лютому кількість бронежилетів, які надавало відомство, становила 50%, а сьогодні – 57%.
Крім того, уряд хоче стимулювати українських виробників. Тому у них зробили замовлення на бронежилети, шоломи, одяг та взуття аж до кінця року. Також Міноборони активно шукає міжнародну технічну допомогу.
"Зараз ми вже говоримо з партнерами не тільки про імпорт, а про ремонт нашої техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів", – розповів міністр.
Резніков підкреслив, що пріоритет Міноборони – забезпечити стабільність і ритмічність постачання. Так, кожного дня в резерві мають бути засоби захисту щонайменше на 2 бригади.
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