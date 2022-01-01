Хлопець, який обгорів у страшній ДТП на Рівненщині, поїхав на лікування в Італію





Про це повідомив голова Рівненської ОВА



Хлопець постраждав



"Ми домовилися з декількома спеціалізованими клініками в Європі, щоб надати допомогу Вадиму. Він обрав Італію.



Разом з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом швидко зібрали всі необхідні документи. І вже сьогодні вранці відправили Вадима, в супроводі польської бригади швидкої, в місто Жешув. Звідти планується переліт в Італію", - написав Коваль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17-річний Вадим з Чернігівщини, який отримав 60% опіків тіла в результаті аварії на Рівненщині, відправився на лікування в Італію.Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Хлопець постраждав в страшній ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп . Він отримав 60% опіків, намагаючись врятувати свою маму."Ми домовилися з декількома спеціалізованими клініками в Європі, щоб надати допомогу Вадиму. Він обрав Італію.Разом з головою Чернігівської ОВАшвидко зібрали всі необхідні документи. І вже сьогодні вранці відправили Вадима, в супроводі польської бригади швидкої, в місто Жешув. Звідти планується переліт в Італію", - написав Коваль.

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