Хлопець, який обгорів у страшній ДТП на Рівненщині, поїхав на лікування в Італію
Сьогодні, 07:08
17-річний Вадим з Чернігівщини, який отримав 60% опіків тіла в результаті аварії на Рівненщині, відправився на лікування в Італію.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Хлопець постраждав в страшній ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп. Він отримав 60% опіків, намагаючись врятувати свою маму.
"Ми домовилися з декількома спеціалізованими клініками в Європі, щоб надати допомогу Вадиму. Він обрав Італію.
Разом з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом швидко зібрали всі необхідні документи. І вже сьогодні вранці відправили Вадима, в супроводі польської бригади швидкої, в місто Жешув. Звідти планується переліт в Італію", - написав Коваль.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Хлопець постраждав в страшній ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп. Він отримав 60% опіків, намагаючись врятувати свою маму.
"Ми домовилися з декількома спеціалізованими клініками в Європі, щоб надати допомогу Вадиму. Він обрав Італію.
Разом з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом швидко зібрали всі необхідні документи. І вже сьогодні вранці відправили Вадима, в супроводі польської бригади швидкої, в місто Жешув. Звідти планується переліт в Італію", - написав Коваль.
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