У Маріуполі від рук росіян загинув чемпіон Європи з боксу

Олексій Купирєв загинув 8 березня у Маріуполі.



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Олексій довгий час разом із сім'єю ховався від обстрілів у підвалі багатоповерхового будинку, однак у той момент, коли він таки наважився піднятися у квартиру, туди прилетів ворожий снаряд.



«Дуже шкода, що так склалася доля, Олексій був завжди відповідальною, принциповою та порядною людиною», - написав екс-глава української федерації боксу Дмитро Єлісєєв.



Купирєву, який ставав чемпіоном Європи серед молоді, було 46 років. Олексія поховали у дворі його будинку.

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