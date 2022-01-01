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У Маріуполі від рук росіян загинув чемпіон Європи з боксу

У Маріуполі від рук росіян загинув чемпіон Європи з боксу
Український ексбоксер, а після завершення спортивної кар'єри відомий суддя міжнародної категорії Олексій Купирєв загинув 8 березня у Маріуполі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Олексій довгий час разом із сім'єю ховався від обстрілів у підвалі багатоповерхового будинку, однак у той момент, коли він таки наважився піднятися у квартиру, туди прилетів ворожий снаряд.

«Дуже шкода, що так склалася доля, Олексій був завжди відповідальною, принциповою та порядною людиною», - написав екс-глава української федерації боксу Дмитро Єлісєєв.

Купирєву, який ставав чемпіоном Європи серед молоді, було 46 років. Олексія поховали у дворі його будинку.

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Теги: боксер, Маріуполь
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