До Луцька приїхав відомий художник з Харкова. ВІДЕО

Роман Мінін. За тиждень, що він перебуває тут, встиг намалювати чотири полотна і подарував їх Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.



Про це йдеться у сюжеті



Попри те, що кожен день Музей сучасного українського мистецтва Корсаків проводить мистецький марафон, де співають, декламують та майструють, нинішня подія особлива. Це – презентація робіт та творча зустріч із художником. Те, що раніше часто відбувалось тут, нині – рідкість. Гість – харківський митець Роман Мінін.



«Це наш дуже відомий сучасний художник. Саме сучасний – ми ж Музей сучасного мистецтва. Це патріот України. Народився на Донеччині, тимчасово переселений з Харкові. Ми дуже радіємо, що він у нас і ми можемо доторкнутися до його творчості», – розповідає керівна партнерка Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Леся Корсак.



За час, що Роман перебуває у Луцьку, встиг написати чотири полотна. Каже, що вони суттєво відрізняються від звичних для нього робіт, адже зазвичай митець любить графіку, ще й у темних кольорах, а тут – живопис.



«Для мене реально була потрібна якась така релаксація. І коли я займаюся абстрактним дитячим живописом, то це для мене найбільш корисне», – каже Роман Мінін.



Відволіктись від думок про війну на зустріч прийшли лучани та ті, хто вимушено мешкають тут. Доброволець Михайло Штик зізнається, ще вчора вранці виконував спецзавдання, а вже сьогодні на зустрічі із митцем.



На час війни усі експонати з музею сховали у надійне місце і він поки не працює на повну. Тож усі охочі можуть подивитись на полотна Романа Мініна у холі спортивно-розважального комплексу «Андреналін-Сіті».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час війни говорять кулі, але й мистецтво не мовчить. До Луцька приїхав харківський митець зі світовим іменем. За тиждень, що він перебуває тут, встиг намалювати чотири полотна і подарував їх Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Попри те, що кожен день Музей сучасного українського мистецтва Корсаків проводить мистецький марафон, де співають, декламують та майструють, нинішня подія особлива. Це – презентація робіт та творча зустріч із художником. Те, що раніше часто відбувалось тут, нині – рідкість. Гість – харківський митець Роман Мінін.«Це наш дуже відомий сучасний художник. Саме сучасний – ми ж Музей сучасного мистецтва. Це патріот України. Народився на Донеччині, тимчасово переселений з Харкові. Ми дуже радіємо, що він у нас і ми можемо доторкнутися до його творчості», – розповідає керівна партнерка Музею сучасного українського мистецтва КорсаківЗа час, що Роман перебуває у Луцьку, встиг написати чотири полотна. Каже, що вони суттєво відрізняються від звичних для нього робіт, адже зазвичай митець любить графіку, ще й у темних кольорах, а тут – живопис.«Для мене реально була потрібна якась така релаксація. І коли я займаюся абстрактним дитячим живописом, то це для мене найбільш корисне», – каже Роман Мінін.Відволіктись від думок про війну на зустріч прийшли лучани та ті, хто вимушено мешкають тут. Доброволецьзізнається, ще вчора вранці виконував спецзавдання, а вже сьогодні на зустрічі із митцем.На час війни усі експонати з музею сховали у надійне місце і він поки не працює на повну. Тож усі охочі можуть подивитись на полотна Романа Мініна у холі спортивно-розважального комплексу «Андреналін-Сіті».

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