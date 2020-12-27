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До Луцька приїхав відомий художник з Харкова. ВІДЕО

До Луцька приїхав відомий художник з Харкова. ВІДЕО
Під час війни говорять кулі, але й мистецтво не мовчить. До Луцька приїхав харківський митець зі світовим іменем Роман Мінін. За тиждень, що він перебуває тут, встиг намалювати чотири полотна і подарував їх Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Попри те, що кожен день Музей сучасного українського мистецтва Корсаків проводить мистецький марафон, де співають, декламують та майструють, нинішня подія особлива. Це – презентація робіт та творча зустріч із художником. Те, що раніше часто відбувалось тут, нині – рідкість. Гість – харківський митець Роман Мінін.

«Це наш дуже відомий сучасний художник. Саме сучасний – ми ж Музей сучасного мистецтва. Це патріот України. Народився на Донеччині, тимчасово переселений з Харкові. Ми дуже радіємо, що він у нас і ми можемо доторкнутися до його творчості», – розповідає керівна партнерка Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Леся Корсак.

За час, що Роман перебуває у Луцьку, встиг написати чотири полотна. Каже, що вони суттєво відрізняються від звичних для нього робіт, адже зазвичай митець любить графіку, ще й у темних кольорах, а тут – живопис.

«Для мене реально була потрібна якась така релаксація. І коли я займаюся абстрактним дитячим живописом, то це для мене найбільш корисне», – каже Роман Мінін.

Відволіктись від думок про війну на зустріч прийшли лучани та ті, хто вимушено мешкають тут. Доброволець Михайло Штик зізнається, ще вчора вранці виконував спецзавдання, а вже сьогодні на зустрічі із митцем.

На час війни усі експонати з музею сховали у надійне місце і він поки не працює на повну. Тож усі охочі можуть подивитись на полотна Романа Мініна у холі спортивно-розважального комплексу «Андреналін-Сіті».


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Теги: Роман Мінін, художник, Луцьк
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