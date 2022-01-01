ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня





Про це пише



Залежність від російської нафти в Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині створює найбільшу перешкоду для угоди про ембарго, яку Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала на початку травня у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого.



Однак дипломати та чиновники заявили, що налаштовані оптимістично щодо угоди.



Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн намагається переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, найбільшого критика запропонованого ембарго.



"Угода буде", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, зазначивши, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які покладаються на російську нафту, яким потрібно буде знайти інші джерела постачання.



Другий високопоставлений дипломат сказав, що домовленість можлива вже в понеділок, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, після технічних переговорів, які очікуються на вихідних.



Третій дипломат заявив, що є ймовірність досягнення угоди пізніше цього тижня.



"Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні, між Будапештом і Брюсселем. Я оптиміст", - додав він.



У той час як більшість країн ЄС готові повністю запровадити російське нафтове ембарго до кінця року, Угорщина вже отримала відсрочку до кінця 2024 року, як і Словаччина, а Чехія – до середини 2024 року.



Очікується, що на додаток до заборони на нафту ще більше росіян, наближених до президента путіна, потраплять у санкційний список у тому самому пакеті, шостому з початку війни в Україні, яку Москва називає "спеціальною військовою операцією".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський Союз як і раніше прагне узгодити поетапне ембарго на російську нафту цього місяця, незважаючи на побоювання щодо поставок у Східну Європу.Про це пише УНН з посиланням на Reuters.Залежність від російської нафти в Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині створює найбільшу перешкоду для угоди про ембарго, яку Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала на початку травня у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого.Однак дипломати та чиновники заявили, що налаштовані оптимістично щодо угоди.Президент Комісіїнамагається переконати прем'єр-міністра Угорщини, найбільшого критика запропонованого ембарго."Угода буде", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, зазначивши, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які покладаються на російську нафту, яким потрібно буде знайти інші джерела постачання.Другий високопоставлений дипломат сказав, що домовленість можлива вже в понеділок, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, після технічних переговорів, які очікуються на вихідних.Третій дипломат заявив, що є ймовірність досягнення угоди пізніше цього тижня."Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні, між Будапештом і Брюсселем. Я оптиміст", - додав він.У той час як більшість країн ЄС готові повністю запровадити російське нафтове ембарго до кінця року, Угорщина вже отримала відсрочку до кінця 2024 року, як і Словаччина, а Чехія – до середини 2024 року.Очікується, що на додаток до заборони на нафту ще більше росіян, наближених до президента путіна, потраплять у санкційний список у тому самому пакеті, шостому з початку війни в Україні, яку Москва називає "спеціальною військовою операцією".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію