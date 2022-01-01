ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня
Сьогодні, 01:33
Європейський Союз як і раніше прагне узгодити поетапне ембарго на російську нафту цього місяця, незважаючи на побоювання щодо поставок у Східну Європу.
Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Залежність від російської нафти в Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині створює найбільшу перешкоду для угоди про ембарго, яку Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала на початку травня у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Однак дипломати та чиновники заявили, що налаштовані оптимістично щодо угоди.
Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн намагається переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, найбільшого критика запропонованого ембарго.
"Угода буде", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, зазначивши, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які покладаються на російську нафту, яким потрібно буде знайти інші джерела постачання.
Другий високопоставлений дипломат сказав, що домовленість можлива вже в понеділок, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, після технічних переговорів, які очікуються на вихідних.
Третій дипломат заявив, що є ймовірність досягнення угоди пізніше цього тижня.
"Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні, між Будапештом і Брюсселем. Я оптиміст", - додав він.
У той час як більшість країн ЄС готові повністю запровадити російське нафтове ембарго до кінця року, Угорщина вже отримала відсрочку до кінця 2024 року, як і Словаччина, а Чехія – до середини 2024 року.
Очікується, що на додаток до заборони на нафту ще більше росіян, наближених до президента путіна, потраплять у санкційний список у тому самому пакеті, шостому з початку війни в Україні, яку Москва називає "спеціальною військовою операцією".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Залежність від російської нафти в Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині створює найбільшу перешкоду для угоди про ембарго, яку Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала на початку травня у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Однак дипломати та чиновники заявили, що налаштовані оптимістично щодо угоди.
Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн намагається переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, найбільшого критика запропонованого ембарго.
"Угода буде", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, зазначивши, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які покладаються на російську нафту, яким потрібно буде знайти інші джерела постачання.
Другий високопоставлений дипломат сказав, що домовленість можлива вже в понеділок, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, після технічних переговорів, які очікуються на вихідних.
Третій дипломат заявив, що є ймовірність досягнення угоди пізніше цього тижня.
"Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні, між Будапештом і Брюсселем. Я оптиміст", - додав він.
У той час як більшість країн ЄС готові повністю запровадити російське нафтове ембарго до кінця року, Угорщина вже отримала відсрочку до кінця 2024 року, як і Словаччина, а Чехія – до середини 2024 року.
Очікується, що на додаток до заборони на нафту ще більше росіян, наближених до президента путіна, потраплять у санкційний список у тому самому пакеті, шостому з початку війни в Україні, яку Москва називає "спеціальною військовою операцією".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Сході ЗСУ знищили 130 російських окупантів
13 травень, 22:17
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня
Сьогодні, 01:33
Військовозобов'язаний намагався виїхати до Польщі під матрацом
Сьогодні, 00:39
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 13 травня
13 травень, 23:40
Тривають складні перемовини щодо евакуації великої кліькості людей із «Азовсталі», – Зеленський
13 травень, 23:28
Медіа