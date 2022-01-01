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ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня

ЄС введе нафтове ембарго проти РФ до кінця травня
Європейський Союз як і раніше прагне узгодити поетапне ембарго на російську нафту цього місяця, незважаючи на побоювання щодо поставок у Східну Європу.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Залежність від російської нафти в Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині створює найбільшу перешкоду для угоди про ембарго, яку Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала на початку травня у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Однак дипломати та чиновники заявили, що налаштовані оптимістично щодо угоди.

Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн намагається переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, найбільшого критика запропонованого ембарго.

"Угода буде", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, зазначивши, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які покладаються на російську нафту, яким потрібно буде знайти інші джерела постачання.

Другий високопоставлений дипломат сказав, що домовленість можлива вже в понеділок, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі, після технічних переговорів, які очікуються на вихідних.

Третій дипломат заявив, що є ймовірність досягнення угоди пізніше цього тижня.

"Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні, між Будапештом і Брюсселем. Я оптиміст", - додав він.

У той час як більшість країн ЄС готові повністю запровадити російське нафтове ембарго до кінця року, Угорщина вже отримала відсрочку до кінця 2024 року, як і Словаччина, а Чехія – до середини 2024 року.

Очікується, що на додаток до заборони на нафту ще більше росіян, наближених до президента путіна, потраплять у санкційний список у тому самому пакеті, шостому з початку війни в Україні, яку Москва називає "спеціальною військовою операцією".

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Теги: нафтове ембарго, Росія, ЄС, війна
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